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تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والبنوك

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:24 ص
تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والبنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% خاسرا 0.35 نقطة ليصل إلى مستوى 1517.98 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى التأمين والبنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 658.5 ألف سهم بقيمة 90.9 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة انخفاض 4.29% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعا بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.40%.
 
 
 

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