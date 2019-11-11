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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:12 م
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حبس صاحب المنزل فى واقعة مصرع طالب بصعق كهربائى بالشرقية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:01 م
حبس صاحب المنزل فى واقعة مصرع طالب بصعق كهربائى بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة أحمد الخولي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس صاحب المنزل الذى وضع سلك شائك مكهرب تسبب فى وفاة طالب بالإعدادية، أثناء مروره بجوار المنزل.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" محمد ف م ع" 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادى، ومقيم بنايوس دائرة قسم ثانى الزقازيق، للمستشفى الجامعي، جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء سير الطالب بالقرب من منزل مبنى فى الزراعات قام مالكه بوضع سلك شائك مكهرب عليه، وتسبب الهواء فى سقوط السلك أرضا وأثناء مرور الطالب تعرض لصعق كهربائى من السلك وحدثت وفاته، وتوجهت قوة من مباحث قسم ثانى الزقازيق برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث وتم ضبط صاحب المنزل وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

 

 

 


الشرقية

نيابة قسم ثانى الزقازيق

سلك شائك مكهرب

وفاة طالب بصاعق كهربائى

مدير امن الشرقية

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