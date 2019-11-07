ضبط المتهم برشق سائق قطار القاهرة – المنصورة بالحجارة بمحطة أبو كبير

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط المتسبب في واقعة إصابة سائق قطار القاهرة- المنصورة، بمحطة أبوكبير، وإحداث إصابته بكدمات بالوجه والرأس، وتم إحالته لنيابة أبوكبير العامة للتحقيق معه، برئاسة محمد العطوي، مدير نيابة أبوكبير، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوكبير، بحدوث إصابة " عبد السلام ص " قائد القطار رقم 339 إكسبرس القاهرة – المنصورة طريق الزقازيق، بكدمات بالوجه.

وتبين أثناء دخول القطار إلي محطة أبوكبير، قام بعض الصبية برشق القطار بالحجارة، مما أدي إلي إصابته وتم نقله إلي مستشفي أبوكبير وتم تعين طاقم آخر علي القطار لاستكمال الرحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم ويدعي" محمد إ م" 28 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز، وتم إحالته للنيابة العامة.