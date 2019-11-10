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السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء بالشرقية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:40 م
السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء بالشرقية حريق محول كهرباء - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء بطريق الغشام بمدينة الزقازيق، وإخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق برئاسة أحمد الخولي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران  مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمحول كهرباء بطريق الغشام دائرة قسم ثانى الزقازيق.

توجهت قوات الإطفاء بالحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على النيران، وتبين نشوب الحريق بالمحول نتيجة نشوب حريق بتجمعات قمامة بالقرب من المحول مما تسبب فى نشوب حريق فى المحول، وتم السيطرة عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1660 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2019.

 

 

 


الشرقية

محول كهرباء

طريق الغشام

حريق بمحول كهرباء

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