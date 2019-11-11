سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:34 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% رابحاً 13.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.70 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 100.8 مليون سهم محققة ما قيمته 237 مليون درهم من خلال تنفيذ 3560 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 18 سهماً، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.91%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة حقوق الاكتتاب لبنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 5.56%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.79%.
 

بورصة دبى

سوق دبى المالى

دبى

اقتصاد دبى

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:24 ص

تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:40 م

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط معظم القطاعات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:05 ص

ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.40% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:36 م

ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة