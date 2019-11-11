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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:24 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% رابحا 8.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2668.28 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 47.3 مليون سهم محققة ما قيمته 100.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1619 صفقة ل29 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.68%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع الاستثمار 0.02%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37% 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.91%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.26%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.02%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.79%.

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