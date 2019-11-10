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مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:59 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية بالوعة - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران ، إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع  4 أشخاص وإصابة شخصين آخرون إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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