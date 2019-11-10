مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

المنوفية -محمد فتحى

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران ، إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع 4 أشخاص وإصابة شخصين آخرون إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.