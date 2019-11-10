محافظ قنا: 53 % نسبة التنفيذ الإجمالية للأعمال بمحور قوص - نقادة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مركزى نقادة وقوص لمتابعة سير العمل بمشروع المحور على النيل للتعرف على معدلات التنفيذ والأعمال التى تم انجازها على أرض الواقع رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية من مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى ومهندسى الشركة المنفذة للمشروع.

بدأ المحافظ جولته بمركز نقادة حيث تابع الأعمال الانشائية بكبارى "الصحراوى الغربى – ترعة الزوايدة – ترعة اصفون – ترعة طوخ" موجها المسئولين بتكثيف ورديات العمل للانتهاء من الأعمال بتلك الكبارى فى المواعيد المحددة.

واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال الكوبرى الرئيسى اعلى النيل مشيرا الى نسبة التنفيذ به وصلت الى حوالى74 % ، ثم تابع جولته بمركز قوص حيث تفقد الاعمال الانشائية بكبارى" ترعة الكلابية – ترعة البراوات – ترعة حجازة - الصحراوى الشرقى" لافتا إلى نسبة التنفيذ الاجمالية للمحور بالكامل بلغت حوالى 53 % .

واوضح المحافظ فى بيان أن محور قوص نقادة على النيل يبلغ طوله حوالى 19 كم وعرض 21متر على حارتين مرور لكل اتجاه والذى سيربط بين الطريقين الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى مرورا بطريقى مصر أسوان الزراعى الشرقى والغربى وذلك من خلال 14 كوبرى و12 نفق بتكلفة مالية حوالى مليار و 200 مليون جنيه .

واشار الهجان إلى أن محور قوص نقاده سوف يحقق نقلة حضارية وتنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الماره بالمحافظة كما يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولى وموانئ التصدير بالبحر الأحمر مما يخلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة فى النقل كما انه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الإستثمارية الحرة بمدينة قفط والتجمع العمرانى بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من ابناء المحافظة.



محور قوص - نقادة



محور قوص - نقادة