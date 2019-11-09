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محافظ قنا يفتتح كوبرى قرية كوم الضبع بنقادة بتكلفة مليون و 750 ألف جنيه

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:08 م
محافظ قنا يفتتح كوبرى قرية كوم الضبع بنقادة بتكلفة مليون و 750 ألف جنيه جانب من الافتتاح
كتب فريق المحافظات

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افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا كوبرى قرية كوم الضبع أعلى ترعة أصفون بمركز نقادة بحضور النائب صبرى داود والنائب حمدى سعد عضوى مجلس النواب والمهندس صبرى أبو شامه وكيل وزارة الرى وعدد من القيادات التنفيذية وجمع غفير من أهالى القرية .

أوضح محافظ قنا فى بيان أن التكلفة الإجمالية للكوبرى بلغت مليون و 750 ألف جنيه ويربط قرية كوم الضبع بالطريق الزراعى مصر أسوان الغربى ، مشيرا إلى أن الكوبرى حمولة 70 طن وبطول 12 متر وعرض 8 أمتار وسيساهم بشكل فعال فى تيسر حركة المواطنين والمركبات .

وأضاف الهجان انه تم تجميل مدخل الكوبرى بجداريات ولوحات فنية بالجهود الذاتية، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم المشروعات التنموية بالمحافظة وعملها جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومى لدعم برامج التنمية بالمجتمع .

 

كوبرى قرية كوم الضبع (2)

كوبرى قرية كوم الضبع 

 

كوبرى قرية كوم الضبع (1)
كوبرى قرية كوم الضبع 

 


محافظة قنا

كوبرى قرية كوم الضبعة

محافظة قنا اليوم

مديرية الرى بقنا

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