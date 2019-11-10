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كيف تؤثر قلة النوم على وزنك؟.. تزيد مؤشر كتلة الجسم

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:00 ص
كيف تؤثر قلة النوم على وزنك؟.. تزيد مؤشر كتلة الجسم النوم
كتبت فاطمة خليل

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إذا حاولت كل الطرق لإنقاص وزنك ولم تحصل بعد على النتائج المرجوة، فقد حان الوقت لتنتبه إلى نومك، حيث أن قلة النوم وعدم اهتمامه أو جودته قد تعيق قدرتك على حرق الدهون وإنقاص وزنك، حيث يرتبط النوم مباشرة بفقدان الوزن، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا. 

１- النوم يساعدك على محاربة الرغبة الشديدة فى تناول الطعام

أنت أكثر عرضة لاتخاذ خيارات صحية فى تناول الطعام بوعي إذا كنت قد حصلت على القدر الكافى من النوم، وفقًا للبحث الذي أجراه المؤتمر الأوروبي لعلم الغدد الصماء، فعندما لا تنام جيدًا ، يميل جسمك إلى إنتاج كمية أقل من GLP-1 وهو هرمون معروف بزيادة الشبع، والعكس اذا نمت بشكل كافة ينتج جسمك المزيد من هرمون الشبع.

２- قلة النوم قد يزيد من شهيتك

من ناحية أخرى، عندما لا تنام جيدًا ، فإن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على هرمون الجريلين المنشط للجوع، فعندما تنام أقل، تزداد شهيتك لتناول الطعام في الخارج لأنك لا ترغب في بذل جهد لتناول الطعام الصحي.

３- قلة النوم تؤثر على مؤشر كتلة الجسم

أثبتت الكثير من الدراسات القائمة على الملاحظة وجود صلة بين قلة النوم وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، ووفقًا للبحث الذي أجرته جامعة كاليفورنيا، كان الأشخاص الذين ينامون لمدة تقل عن 7 ساعات كل ليلة أكثر عرضة لارتفاع متوسط كتلة الجسم مقارنة بالذين ينامون لمدة 7 ساعات.

 


قلة النوم

النوم

اضرار قلة النوم

نوم

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