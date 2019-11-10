قوات الأمن السعودية تضبط تركى حاول سرقة وتهريب آثار للحرمين الشريفين

كتب محمد جمال

أطاحت أجهزة الأمن السعودية بشخص تركى حاول تهريب آثار الحرمين الشريفين ، حسبما ذكرت صحيفة " الوطن " السعودية.

وبحسب الصحيفة فقد تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على وافد أجنبى "تركى الجنسية"، حاول القيام بسرقة بعض الآثار الكائنة فى معرض عمارة الحرمين الشريفين، التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول أن الوافد التركى تسلّل إلى المعرض قبيل فجر، أمس، وذلك عبر دورات المياه، ليقوم بالدخول إلى وسط المعرض الكائن فى حى أم الجود، محاولا سرقة بعض الآثار القديمة، وتكسير بعض الأسوار الزجاجية الكائنة وسط المعرض لإتلافها، ومحاولة الوصول إلى أبرز تلك الآثار واقتنائها، ثم الهرب. وأثناء تنفيذه العملية، والتى صادفت انتهاء ورديّة حراس الأمن بالمعرض وبداية وردية أخرى، تنبهوا إلى وجود بعض الأصوات الغريبة، عندها عادوا إلى كاميرات المراقبة، ليظهر لهم اللص وهو يحاول الهرب من الموقع.

تم التواصل مباشرة مع الجهات الأمنية، والتى حضرت مباشرة إلى الموقع، و ألقت القبض عليه وأحالته إلى شرطة العزيزية بالعاصمة المقدسة، لاستكمال التحقيقات معه، ثم تحويله صباح الأحد إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.