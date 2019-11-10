أرامكو السعودية تُعلن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى فى تاريخها

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أصدرت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" السبت، نشرة الإصدار (الاكتتاب) لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى فى تاريخها فى السوق المالية السعودية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة (الشركات والمؤسسات) ستبدأ فى السابع عشر من نوفمبر الجاري، وتنتهى فى الرابع من ديسمبر المقبل، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة (الأفراد) فى السابع عشر من نوفمبر الجارى وتنتهى فى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.



وكان مجلس الوزراء السعودى قد اعتبر - فى جلسته الثلاثاء الماضى - أن إعلان أرامكو نيتها طرح جزء من أسهمها يعزز دورها الاقتصادى عالميا، مؤكدا أن طرح جزء من أسهم أرامكو يأتى كخطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030.

وقال المجلس إن هذه الخطوة "مهمة فى سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التى تم تحديدها فى برنامج التحول الوطني.. ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.