عشان تصحى نشيط تناول هذه المشروبات.. أبرزها البابونج

فاطمة ياسر

فور الاستيقاظ من النوم يشعر الكثير من الأشخاص بالكسل وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى، ويكون السبب الأساسى فى هذا الأمر هو تناول بعض الأطعمة المسببة لهذا الأمر، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أبرز وفوائد بعض المشروبات التى تساعد على استيقاظك بشكل جيد، دون الشعور بالإرهاق والتعب، وذلك وفقا لموقع "healthline".

قبل الخلود للنوم عليك تناول أحد المشروبات التى تساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم بالسعادة والراحة ثانى يوم، ومنها مشروب الزنجبيل هذا العشب الذى يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعله يساعد فى شعورك بالاسترخاء والراحة النفسية، ولذا يمكنك تناول كوبا منه قبل النوم.

حليب اللوز أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن حليب اللوز من المشروبات التى ينصح بتناولها قبل النوم لأنه يحتوى على بعض الأحماض التى تساهم فى خلودك للنوم بشكل سريع والاستيقاظ وأنت جيد المزاج.

أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناولك لكوب من الشاى الأخضر يساهم بشكل كبير فى خلودك للنوم بشكل جيد، والاسترخاء وتقليل الشعور بالإرهاق والقلق، والاستيقاظ وأنت جيد المزاج.

تناولك لمشروب البابونج يساهم بشكل كبير فى شعور بالاسترخاء، ويقلل من شعورك بالقلق والتوتر ويساهم فيى حصولك على الحالة النفسية الجيدة، لذا عليك تناوله قبل النوم.