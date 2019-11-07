المصابون بالأرق يواجهون خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية لهذا السبب

كتب بيتر إبراهيم

حذرت دراسة علمية حديثة من أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في إغلاق العين "النوم" أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فحص العلماء ما يقرب من 500 ألف شخص ووجدوا خطر الأحداث القاتلة التي ارتفعت بسبب الأرق بنحو 20%.

وأشارت النتائج التي توصل إليها باحثون في الصين ، إلى مجموعة كبيرة من الدراسات التي ربطت الأرق بالنتائج الصحية السيئة.

ويقول الخبراء إن النوم أمر حيوي كوقت لترميم التغيرات فى المخ، مما يجعل الشخص يشعر بالحيوية والانتعاش، كما أنه يعطي الجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي راحة تشتد الحاجة إليها ، وفي الوقت نفسه يسمح باستعادة الأعضاء الأخرى.

ويعتقد الخبراء أن قلة النوم يرفع ضغط الدم ويغير الأيض - كلاهما عوامل خطر معروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع الباحثون الصينيون 480 الف شخص لمدة عشر سنوات، وبلغ متوسط ​​عمر المشاركين 51 عامًا ، ولم يكن لديهم أي مشاكل في القلب.

وكشفت النتائج أن الذين يعانون من أعراض الأرق كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.