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ضبط كميات من الأدوية المهربة داخل مركزين للتجميل بالشرقية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:14 م
ضبط كميات من الأدوية المهربة داخل مركزين للتجميل بالشرقية الإدوية المهربة
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت مديرية الصحة بالشرقية ، حملة على مراكز التجميل غير المرخصة بديرب نجم ، أسفرت عن ضبطت كميات من الأدوية المهربة تخص التجميل، والغير مسجلة بوزارة الصحة، مما تشكل خطورة على صحة السيدات اللاتى يخضعن للتجميل

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية ، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة ، وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور حسام قمحاوى مدير الإدارة ، ومباحث التموين بالمحافظة، حملة مشتركة مفاجئة لمداهمة مراكز التجميل غير المرخصة ومخالفة للقانون بمدينة ديرب نجم ، نظرا لورود معلومات تفيد قيام بعض المراكز بإجراء عمليات تجميل بدون ترخيص ، وإستخدام أدوية ومستلزمات طبية مهربة وبدون فواتير ، بالإضافة إلى بيع وترويج بعض الأدوية للجمهور بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر .

تمكنت الحملة من مداهمة مركزين للتجميل يعملان بدون ترخيص ، مما أسفر عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بهما بواقع 360 " قرص/عبوة/وحدة/زجاجة" لأدوية ومستلزمات مخالفة ، تنوعت المضبوطات ما بين أدوية ومستلزمات مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بدون فواتير فى مكان غير مرخص ، والبعض الأخر لأدوية بدون فواتير فى مكان غير مصرح له بيع وتداول الأدوية .

وتم تحريز المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات من قبل إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة وذلك بقسم شرطة ديرب نجم .

 

الشرقية

مديرية الصحة بالشرقية

ضبط ادوية مهربة

مركز تجميل

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