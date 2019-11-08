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صور .. ضبط 34 طن أغذية وغلق 2 منشأة غذائية مخالفة بديرب نجم والزقازيق

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:32 م
صور .. ضبط 34 طن أغذية وغلق 2 منشأة غذائية مخالفة بديرب نجم والزقازيق جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبط مفتشو الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية أكثر من 34 طن أغذية وغلق 2  منشأة غذائية مخالفة بديرب نجم والزقازيق، تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بإحكام السيطرة علي سوق الغذاء لتوفير غذاء آمن للمواطنين بالشرقية.

و قال بيان، انه قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات علي عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق ومدينة ديرب نجم ، مما أسفر عن ضبط 34 طن ، 700كجم مخللات بها عفن ظاهري بمصنع مخللات بديرب نجم، عبارة عن 347 برميل زنة البرميل 100 كجم، وتم سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 945 كجم أغذية مختلفة وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 8 محاضر جنحة صحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 2 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة العامة بمدينة الزقازيق .

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

 

 

حملة لمفتشو صحة الشرقية (5)
حملة لمفتشو صحة الشرقية 

 

حملة لمفتشو صحة الشرقية (6)
حملة لمفتشو صحة الشرقية 

 

حملة لمفتشو صحة الشرقية (7)
حملة لمفتشو صحة الشرقية 

 

حملة لمفتشو صحة الشرقية (8)
حملة لمفتشو صحة الشرقية 

 

حملة لمفتشو صحة الشرقية (1)
حملة لمفتشو صحة الشرقية 

 

حملة لمفتشو صحة الشرقية (2)
حملة لمفتشو صحة الشرقية 

 

حملة لمفتشو صحة الشرقية (3)
حملة لمفتشو صحة الشرقية 

 

حملة لمفتشو صحة الشرقية (4)
حملة لمفتشو صحة الشرقية 

 


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