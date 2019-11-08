صور .. ضبط 34 طن أغذية وغلق 2 منشأة غذائية مخالفة بديرب نجم والزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

ضبط مفتشو الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية أكثر من 34 طن أغذية وغلق 2 منشأة غذائية مخالفة بديرب نجم والزقازيق، تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بإحكام السيطرة علي سوق الغذاء لتوفير غذاء آمن للمواطنين بالشرقية.

و قال بيان، انه قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات علي عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق ومدينة ديرب نجم ، مما أسفر عن ضبط 34 طن ، 700كجم مخللات بها عفن ظاهري بمصنع مخللات بديرب نجم، عبارة عن 347 برميل زنة البرميل 100 كجم، وتم سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 945 كجم أغذية مختلفة وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 8 محاضر جنحة صحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 2 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة العامة بمدينة الزقازيق .

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .



حملة لمفتشو صحة الشرقية



حملة لمفتشو صحة الشرقية



حملة لمفتشو صحة الشرقية



حملة لمفتشو صحة الشرقية



حملة لمفتشو صحة الشرقية



حملة لمفتشو صحة الشرقية



حملة لمفتشو صحة الشرقية