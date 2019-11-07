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ضبط كميات من العقاقير الطبية والأدوية المهربة جمركياً داخل مخزن بالتجمع

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:40 م
ضبط كميات من العقاقير الطبية والأدوية المهربة جمركياً داخل مخزن بالتجمع العقاقير الطبية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة، على الصحة النفسية والعصبية والأدوية المهربة جمركياً داخل مخزن بالتجمع الأول، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وردت معلومات لضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث، مفادها" ق. أ" ، مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة التجمع الاول، يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية والادوية المهربة جمركياً، والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة ـ داخل مخزن  " بدون ترخيص "  كائن  ـ مركز خدمات التجمع الخامس.
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهداف المخزن بمعرفة ضباط  مباحث إدارة رعاية الإحداث، حيث أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة  من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م ، بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية  وتم ضبط  كمية من عقار بريجابالين المخدر (مدرج بالجدول الثالث مخدرات) وكذلك أدوية  مؤثرة على الحالة النفسية باجمالى ( 10850 قرص ، 15 أمبول  ) ، أدوية مهربة جمركيا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد "  10323 قرص ، 3 برطمان ، 4 زجاجة شراب ، 2 عبوة فوار ، 80 أمبول ، 2 عبوة كريم"وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللزم،  وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

ادوية

رعاية الاحداث

التجمع

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