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صور.. معارضو رئيس بوليفيا يستولون على محطة إذاعة وقناة لمنع تغطية الاحتجاجات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:22 ص
صور.. معارضو رئيس بوليفيا يستولون على محطة إذاعة وقناة لمنع تغطية الاحتجاجات احتجاجات فى بوليفيا
كتب محمد جمال

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استولى أنصار المعارضة البوليفية اليوم الأحد على محطة الإذاعة الحكومية "باتريا نويفا" والقناة التلفزيونية "بى تى في" وأجبروا موظفيهم التوقف عن بث أى محتوى يغطى الاحتجاجات الجارية فى البلاد.

وقال مدير المحطة الإذاعية، لإيفان مالدونادو، لوكالة "سبوتنيك": إن "المحتجون الذين طوقوا استوديوهات محطة الإذاعة والتلفزيون، احتجزوهم لمدة ساعتين وهددوا بتدمير معداتهم ،إذا لم يوقفوا عملهم الصحفى".

تظاهرات فى بوليفيا
تظاهرات فى بوليفيا

 

وفى سياق متصل أدان الرئيس البوليفى إيفو موراليس على تويتر الهجوم على محطة الإذاعة والتلفزيون.

وكتب موراليس على شبكة التواصل الاجتماعي، أن مجموعات إجرامية منظمة استولت على محطة الإذاعة الحكومية" باتريا نويفا" والقناة التلفزيونية " بى تى في"، وأجبرت من خلال التهديد والترهيب الصحفيين على ترك أماكن عملهم.

وأضاف "يقولون إنهم يدافعون عن الديمقراطية، لكنهم يتصرفون مثل الأنظمة الديكتاتورية".

أحد المحتجين
أحد المحتجين

 

واجتاحت الاضطرابات الدامية هذه الدولة فى أمريكا الجنوبية منذ انتخاب موراليس فى 20 أكتوبر لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس زاعمين أن الانتخابات مزورة.

وبعد الإعلان عن نتائج جزئية أولية أوحت بأن البلاد تتجه نحو دورة انتخابية ثانية، صدرت بعد أكثر من 20 ساعة نتائج جديدة حسمت الفوز عمليا لموراليس، ما أثار غضب المعارضة وشكوك الأسرة الدولية.

وبعد 5 أيام، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوز موراليس بفارق أكثر من 10 نقاط عن خصمه، ما مكّنه من فرض نفسه من الدورة الأولى.

 

احتجاجات فى بوليفيا
احتجاجات فى بوليفيا

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

متظاهرو بوليفيا
متظاهرو بوليفيا

 

متظاهرون يرفعون علم بوليفيا
متظاهرون يرفعون علم بوليفيا

 

مولوتوف
مولوتوف

 


بوليفيا

إيفو موراليس

احتجاجات بوليفيا

محطات تلفزيونية

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