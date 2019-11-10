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حبس عصابة سرقة المتاجر بأسلوب المغافلة فى منطقة الخليفة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:44 م
حبس عصابة سرقة المتاجر بأسلوب المغافلة فى منطقة الخليفة حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس سيدتين وسائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالخليفة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان الإشارة ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كل من "حسام. و"، 25 سنة، سائق، و"سعاد. ج"، 45 سنة، ربة منزل، و"هدى. ص"، 45 سنة، ربة منزل (شقيقة زوج الثانية)، أثناء استقلالهم السيارة رقم أ ب 8154 موديل 2018م موكا اللون " قيادة الأول "، ويعمل عليها كسائق بشركة توصيل، وبحوزتهم مبلغ مالى 20 ألف جنيه " مجهول المصدر ".

 

وبمناقشتهم عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة " عن طريق قيام المتهمتين الثانية والثالثة بمغافلة المجنى عليهم، وقيام المتهم الأول بانتظارهما بالسيارة قيادته لتسهيل هروبهم، وأن المبلغ المالى من متحصلات واقعتى سرقة.

 

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وقررا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تشكيل عصابى

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

الخليفة

سرقة متاجر

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