لصوص الزيتون: سرقنا 7 شقق وقسمنا المسروقات بيننا وسقطنا فى قبضة الشرطة

كتب كريم صبحى

أدلى أفراد تشكيل عصابى احترف سرقة الشقق فى الزيتون، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، واعترفوا بتنفيذ 7 وقائع سرقات شقق، بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.

وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم، أنهم كانوا يراقبون الشقق المستهدف سرقتها ويتأكدون من خلوها من سكانها وبعد الاستيلاء على المسروقات يقتسمونها.

كانت البداية بورود معلمات إلى رجال مباحث الزيتون، مفادها أن كلا من "م.ل"، 33 سنة، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة ثان/قليوبية والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "نشل" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية "سرقة" والمقضي فيها بالحبس سنة، وشقيقة "ك.ل"، 40 سنة، عاطل، و"أ.ز"، 26 سنة، عاطل ومقيم بعزبة النخل، دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه فى القضية "نشل"، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوبى "كسر الباب، المفتاح المصطنع" .

تبين بإجراء التحريات، صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم بمسكن المتهم الأول ضبط مبلغ مالي 5000 جنيه من المبلغ المالى المستولى عليه من المجني عليه الرابع، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضاف المجنى عليهم من الخامس إلى السابع بعدم سابقة قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.