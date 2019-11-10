تنظيم احتفال بالمولد النبوى بمركز شباب الروضة والسادات بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم تنظيمها احتفالات دينية بالمولد النبوى فى مركزى شباب قرية الروضة وقرية السادات بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء .

واوضح البيان انه تحت رعاية إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء و كليب راشد وكيل المديرية و عياد محمد صباح مدير إدارة شباب بئر العبد أقيمت اليوم الأحد ندوة دينية احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بمركز شباب قرية الروضة بحضور ومشاركة الشباب ورموز القرية وخلالها قدم الشيخ محمد سلامه، محاضرة دينية حول ذكرى المولد.

كما نظم مركز شباب السادات بإدارة شباب بئر العبد ينفذ لقاء بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وسبق وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء قيام إدارة شباب رمانة بمشاركة عدد من مراكز الشباب التابعة لها وهى الشهداء والكرامة والشوحط والهميصة تنظيم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور اكليب راشد مصبح وكيل الشباب للمديرية ومدير إدارة شباب رمانة ومدير إدارة شباب بئر العبد ، تضمن الاحتفال عرض فقرات دينية وفنية لطلائع تلك المراكز ، ومحاضرة دينية قدمها الشيخ مرسي محمد أحد مشايخ إدارة أوقاف رمانة ندوة بعنوان "أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية اقتداء أولادنا بتلك الأخلاقيات"، وتتواصل بمراكز شباب محافظة شمال سيناء الاحتفالات بذكرى المولد.

وفى سياق متصل اعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفيذها يوم للألعاب الترفيهية والترويحية على شاطئ العريش وشاركت فيه إدارة شباب رفح .

كما شاركت الشباب والرياضة بشمال سيناء ب"حملة فاعل خير" والتي تهدف إلى رسم البسمه علي وجوه أطفال سيناء وخاصة أبناء التربية الخاصة والأيتام بتقديم حلوى المولد النبوي الشريف لهم .

وقام مركز شباب الخربة بإدارة شباب بئر العبد بتنفيذ لقاء برلمان الطلائع للمركز والتعرف علي آلية الترشيح و الإجراءات الانتخابية بحضور 30 طليع وطليعة.



احتفال بالمولد النبوى (3)



احتفال بالمولد النبوى (4)