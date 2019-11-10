ثقافة شمال سيناء ينظم احتفالات بالمولد النبوى وفعاليات ثقافية

شمال سيناء - محمد حسين

نظم فرع ثقافة شمال سيناء، أنشطة ثقافية منوعة احتفالًا بذكرى المولد النبوى ، فضلًا عن مسابقات ثقافية لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات وندوات أدبية بعددا من المقرات الثقافية بمدن وقرى المحافظة .

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، فى بيان له، أن الفعاليات تضمنت إقامة احتفالية بقرية السادات بنطاق مركز بئر العبد بذكرى المولد النبوى الشريف، بعنوان "محمد نبى الإنسانيه"، حاضر فيها الشيخ هانى محمد أحمد، من أئمة الأوقاف وتضمنت مسابقة ثقافية.

ونظم بيت ثقافة قاطية ندوة ثقافية بعنوان"المولد النبوى الشريف" للشيخ عبدالله حميد ، ودار حديثه حول الدروس المستفادة من مولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأهمية حياة اليتيم التى عاشها النبى، أخلاقه، وبعثته.

ونظم بيت ثقافة المساعيد عرض سينما الفيديو بروجيكتور لفيلم " كارت شحن" للطلاب والأسر بنطاق حى المساعيد غرب مدينة العريش .

كما نظمت اُمسية آدبية واجتماع أعضاء نادى أدب العريش بحضور أشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء بالمكتبة العامة بالعريش.

ويواصل قصر ثقافة طفل العريش بضاحية السلام فعاليات مسابقة الدورى الثقافى والفنى، ونظمت مسابقة للمرحلة الثانوية بين معهد العريش الثانوى الأزهرى ومدرسة أبو سلمة الثانوية بنين فاز باللقاء فريق مدرسة ال أبو سلمة الثانوية بنين .

كما تضمنت مسابقة الدورى الثقافى للمرحلة الجامعية تنافس بين كلية الإستزراع السمكى وكلية الآداب جامعة العريش، وفاز باللقاء فريق كلية الإستزراع السمكى.

تخلل اللقاء فقرات من الشعر والموسيقى ورسم وغناء وفعاليات برنامج محاضرات التثقيف العلمى، ومحاضرة بعنوان علوم المستقبل للدكتور هانى فتحى استاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة العريش.

ونظمت مكتبة العبور الثقافية بالعريش فعاليات المحاضرة الخاصة لذوى الاحتياجات الخاصة بعنوان العصا البيضاء قدمتها كاميليا ادم .



أنشطة ثقافية وندوات بفرع ثقافة شمال سيناء احتفالاً بالمولد النبوى الشريف



أنشطة ثقافية وندوات بفرع ثقافة شمال سيناء احتفالاً بالمولد النبوى الشريف



أنشطة ثقافية وندوات بفرع ثقافة شمال سيناء احتفالاً بالمولد النبوى الشريف



أنشطة ثقافية وندوات بفرع ثقافة شمال سيناء احتفالاً بالمولد النبوى الشريف



أنشطة ثقافية وندوات بفرع ثقافة شمال سيناء احتفالاً بالمولد النبوى الشريف