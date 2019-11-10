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تحرير 1422 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينها 170 مخالفة انتظار خاطئ

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:39 م
تحرير 1422 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينها 170 مخالفة انتظار خاطئ حملة مرورية - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، على الطريق العامة والرئيسية، وتم تحرير 1422مخالفة متنوعة.

تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي، يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزى، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامى، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية، قامت بتحرير 1422 مخالفة متنوعة ما بين مواقف عشوائية والسير عكس الاتجاه والإنتظار الخاطئ والسرعة الزائدة وتحميل ركاب بأجر، حيث تم تحرير 109 مخالفة لمواطنين لقياداتهم السيارات والدراجات بدون رخص قيادة و213 مخالفة تجاوز السرعة، و170 مخالفة إنتظار خاطى وغيرها من المخالفات، تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابات المختصة.

 


الشرقية

مخالفة مرورية

مدير امن الشرقية

قائدى السيارات

مرور الشرقية

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