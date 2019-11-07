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مرور الشرقية يفحص 20 سائق للاشتباه فى قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:25 م
مرور الشرقية يفحص 20 سائق للاشتباه فى قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر حملة مرورية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قامت حملة مرورية مكبرة،من إدارة مرور الشرقية، بشن حملات علي الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص 20  حالة تبين قيام سائق   بتعاطي المخدر، وتم التحفظ عليه ، وإحالته لنيابة منيا القمح، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة.

حيث قامت الحملات التي أشرف عليها العميد رضا فوزي، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامي، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها النقيب عمرو الكاشف، الضابط بالإدارة، بتوجيها من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية.

بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية ل20 سائقا، من قائدي السيارات بكافة أنواعها لضبط المخالفين، تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة ويدعي" إبراهيم م م " 22 سنة مقيم دائرة منيا القمح، لقيادته تحت تأثير المخدر، وتحرر له المحضر رقم 46002 جنح منيا القمح لسنة 2019.

وتم التحفظ عليه طبقا للقانون  المرور الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

 

 

 

 


الشرقية

مرور الشرقية

قيادة تحت تاثير المخدر

مديرية أمن الشرقية

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