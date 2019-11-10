بعد الاستيلاء على وسائل إعلامية.. حكومة بوليفيا تحذر من "انقلاب" ضد موراليس

كتبت فاطمة شوقى

تشهد بوليفيا وضعا متشنجًا فى شوارعها على خلفية استمرار مظاهرات واحتجاجات ضد الرئيس إيفو موراليس، على وجه التحديد، وأعلنت الخارجية البوليفية أن جماعات متطرفة استولت على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة والاعتداء على الصحفيين مع إجبارهم المضى قدما فى إغلاق البث.

وقالت الحكومة البوليفية إن هذا الحادث دليل جديد على الاعتداء على حقوق الإنسان للعاملين والصحفيين فى وسائل الإعلام، وخاصة منشآت قناة يونيتيل التلفزيونية ، وانتهاك لحرية الصحافة والحق فى التواصل والمبادئ الأساسية لسيادة القانون، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد قول موراليس بوجود انقلاب جارى ضده، وفقا لصحيفة "أوك دياريو" الإسبانية.