المعمل الجنائى يفحص أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة 8 متهمين فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة عدد من المتهمين بالجيزة، لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه للنيابة؛ لاستكمال التحقيقات.

تمكن رجال المباحث من ضبط 8 متهمين بحوزتهم بندقية خرطوش ماركة بامب أكشن، وطبنجة، و7 فرد خرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلى ضبط 6 طلقات بدون ترخيص.

اعترف المتهمون بحيازتهم للأسلحة لاستخدامها في الدفاع، نافين الاتجار بها، فأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.