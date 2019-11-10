الحكومة الفرنسية تعتزم جمع 1.7 مليار يورو من خصخصة شركة اليانصيب الوطنية

كتب أحمد علوى

تعتزم الحكومة الفرنسية جمع نحو 1.7 مليار يورو من خلال عملية خصخصة شركة ال يانصيب الوطنية "فرانسيز دو جو"، والتى ستكون أكبر عملية طرح عام أولى فى فرنسا منذ سنوات.

وتطرح فرنسا أسهم الشركة على المؤسسات الاستثمارية بسعر يتراوح بين 16.5 و19.91 يورو للسهم الواحد، لتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 3.8 مليار يورو، وتغطى طلبات الشراء التى قدمها المستثمرون بالفعل الكمية المطروحة للاكتتاب وتبلغ 87 مليون سهم.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء فإن مارتن فيا رئيس الهيئة العامة للمساهمين الفرنسية كان قد أعلن فى تصريحات صحفية "ما يجذب المستثمرين هو قوة أصولها ونموها ونتائجها المستقلة عن الظروف الاقتصادية"، مشيرة إلى إعلان المرحلة الأخيرة من عملية الطرح العام الأولى المنتظرة منذ أكثر من عام كجزء من جهود الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لتقليل معدل الدين العام لفرنسا، وتمويل خطط تطوير الصناعات الابتكارية.

وكانت الحكومة الفرنسية مهدت الطريق فى العام الماضى لخفض حصتها فى شركة أيرو بورت دو بارى لتشغيل المطارات.

يذكر أن فرانسيز دو جو حققت فى العام الماضى إيرادات بلغت 1.8مليار يورو وأرباحا بلغت 170 مليون يورو.