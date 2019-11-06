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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:58 م
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بلومبرج: الصين تدرس استثمار 5-10 مليارات دولار فى طرح أرامكو

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:58 م
بلومبرج: الصين تدرس استثمار 5-10 مليارات دولار فى طرح أرامكو شركة ارامكو
رويترز

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 قالت بلومبرج اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، إن كيانات مملوكة للحكومة الصينية تجري محادثات لاستثمار خمسة إلى عشرة مليارات دولار في الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
 
ومن بين الأطراف المشاركة في المناشقات المتعلقة بشراء أسهم في الطرح، بحسب التقرير، صندوق طريق الحرير الذي مقره بكين وشركة سينوبك لإنتاج النفط المملوكة للدولة وصندوق الثروة السيادي مؤسسة الصين للاستثمار.
 
وأضاف التقرير أنه لا توجد التزامات مؤكدة حتى الآن وأن تشكيلة المستثمرين المشاركين وحجم الاستثمارات سيتحددان في نهاية المطاف بناء على توجهات الحكومة الصينية.
 
كانت أرامكو دشنت يوم الأحد طرحها الأولي، معلنة عن نيتها الإدراج بالبورصة المحلية في عملية قد تصبح الأكبر من نوعها في العالم مع سعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
 
ولم ترد أرامكو ولا صندوق طريق الحرير أو سينوبك أو مؤسسة الصين للاستثمار حتى الآن على طلبات للتعقيب.

الصين

بلومبرج

النفط

ارامكو

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