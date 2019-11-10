اصابة سائق و3 طالبات فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب مساء اليوم الأحد سائق وثلاث طالبات جامعيات فى حادث تصادم سيارة تاكسى بعمود إنارة أمام حديقة عابدين والمدينة بنى سويف.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة تاكسى بعمود إنارة أمام حديقة عابدين ، وانتقلت ثلاث سيارات إسعاف الى موقع البلاغ لنقل المصابين لمستشفى بنى سويف الجامعى ، وتبين أنهم " سعيد عبد الله عبد السلام 20 سنة مقيم بني سويف سائق مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ورنا نور الدين محمد 18سنة طالبه مصابه جرح قطعي بالجبهه ، و هالة اسماعيل محمد 19سنة ، طالبه مصابة جروح وكدمات متفرقة ، وشام منير عبدالله 19 سنة طالبة مصابة اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وجارى اتخاذ الاجرءات القانوينة .
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