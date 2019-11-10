اصابة سائق و3 طالبات فى حادث تصادم ببنى سويف

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة تاكسى بعمود إنارة أمام حديقة عابدين ، وانتقلت ثلاث سيارات إسعاف الى موقع البلاغ لنقل المصابين لمستشفى بنى سويف الجامعى ، وتبين أنهم " سعيد عبد الله عبد السلام 20 سنة مقيم بني سويف سائق مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ورنا نور الدين محمد 18سنة طالبه مصابه جرح قطعي بالجبهه ، و هالة اسماعيل محمد 19سنة ، طالبه مصابة جروح وكدمات متفرقة ، وشام منير عبدالله 19 سنة طالبة مصابة اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وجارى اتخاذ الاجرءات القانوينة .