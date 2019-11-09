إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق طلخا بلقاس الدقهلية

أصيب خمسة أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجتين ناريتين وتوك توك على طريق طلخا بلقاس بعد قرية المنيل بالدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و دراجتين ناريتين وتوك توك، على طريق طلخا بلقاس، بعد مدخل قرية المنيل التابعة لمركز طلخا .

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة خمسة أشخاص بالحادث، نتيجة السرعة الزائدة والمرور الخاطئ وعدم الالتزام بقواعد المرور، وتم استدعاء ثلاثة سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنصورة الدولي، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.