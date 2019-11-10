ارتفاع ضحايا الكلاب الضالة بكفر الشيخ لـ 10 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا الكلاب الضالة ل 10 أشخاص، اليوم الأحد ،بمحافظة كفر الشيخ ،فبعد عقر كلب ضال بقرية المنطاوي بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ،ل 4 مواطنين من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم وإعطائهم الأمصال اللازمة.

إستقبلت مستشفى سيدى سالم المركزى 6 مصابين، عقرهم كلب مسعور بقرية تيدا التابعة لمركز سيدى سالم، ليتم عمل الإسعافات الأولية لهم ،وتم نقل4 من المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام ،لعدم توافر الإمكانيات اللازمة داخل المستشفى، ولخطورة حالتهم.

تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن كفر الشيخ ، إخطار من مأمور مركز شرطة سيدى سالم ، يفيد باستقبال مستشفى سيدى سالم المركزى، ل 6 مصابين نتيجة عقر كلب مسعور لهم بقريى تيدا ، ليتم تحويل أربعة من المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لخطورة حالتهم.

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، المسئولين بمركزي قلين وسيدي سالم سالم،ومسئولي الصحة بمتابعة الحالات المصابة،حتى يتم تماثلهم للشفاء،مؤكداً على قيام حملات للتخلص من الكلاب الضالة بالشوارع .