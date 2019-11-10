كلب يعقر 4 أشخاص فى كفر الشيخ بينهم طفل

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقر كلب ضال بقرية المنطاوى التالبعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، 4 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم وإعطائهم الأمصال اللازمة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، إشارة من المستشفى بوصول "علية.إ.م" 57 سنة، مصابة بعقر كلب بالكتف الأيسر، و"شوقي .إ.م" 73 سنة، فلاح، مصاب بعقر كلب أعلى الركبة اليمنى، و"يوسف .ا.م "20 سنة، طالب، مصاب بعقر كلب أسفل الركبة اليسرى، و"أحمد .ع.أ" 4 سنوات، مصاب بعقر كلب بباطن القدم اليسرى.

وقد تبين أنه أثناء تواجد المصابين بالقرية محل إقامتهم عقرهم كلب ضال، وتمكن الأهالى من قتله بعد ذلك، ولا يوجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر رقم 8773 لسنة 2019م، إدارى مركز شرطة قلين، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.