إيران تعلق على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أثار لليورانيوم

(رويترز)

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، تقارير عن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على آثار لليورانيوم فى موقع إيرانى، سبق ووصفته إسرائيل بأنه "مخزن نووى سرى"، ووصفت هذه التقارير بأنها "فخ".

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، الدول الأعضاء خلال إفادة فى جلسة مغلقة أنها عثرت على آثار يورانيوم، سحب عينات من موقع فى إيران، والعثور على آثار يورانيوم فيه، وقال دبلوماسيون فى الاجتماع إن الأمر متعلق بذات الموقع فيما يبدو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى، فى تصريحات بثها التلفزيون الرسمى "النظام الصهيونى وإسرائيل يحاولون إعادة فتح هذا الملف، لقد أعلنا أن هذا فخ، نأمل أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يقظتها".

وقال دبلوماسيون، إن الوكالة أكدت للدول الأعضاء، إن الآثار التى ظهرت فى العينات المسحوبة فى فبراير من الموقع، هى يورانيوم تمت معالجته دون تخصيبه، وإن التفسيرات التى قدمتها إيران حتى الآن لم تثبت صحتها.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى 2018، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور، وقال إنه كان يحوى 15 كيلوجراما من المواد المشعة التى نقلت فيما بعد، ونتنياهو يعارض بشدة الاتفاق النووى المبرم بين إيران وقوى عالمية فى 2015.