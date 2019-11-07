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وكالة الطاقة الذرية: إيران نقلت غاز اليورانيوم إلى موقع فوردو

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:13 م
وكالة الطاقة الذرية: إيران نقلت غاز اليورانيوم إلى موقع فوردو الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز

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قالت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إن إيران نقلت اسطوانة غاز سادس فلوريد اليورانيوم إلى موقع فوردو وأوصلتها بأجهزة طرد مركزى فى انتهاك للاتفاق النووى مع القوى العالمية لكنها لم تذكر شيئا بشأن تخصيب اليورانيوم.

 

وقال متحدث باسم الوكالة فى بيان إن الوكالة تحققت أمس الأربعاء من أن الاسطوانة تم توصيلها بسلسلتين من أجهزة الطرد المركزى لعملية التخميل "النشاط التحضيرى الذى يسبق التخصيب".

 

وقال تقرير آخر أكثر تفصيلا أرسلته الوكالة للدول الأعضاء وأطلعت عليه رويترز إن أربع سلاسل أجهزة طرد مركزى أخرى فى فوردو، حيث يحظر التخصيب والمواد النووية بموجب الاتفاق، "بقيت دون تغيير".

 


إيران

اليورانيوم

فوردو

الطاقة الذرية

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