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الخارجية الإيرانية: العقوبات الجديدة دليل على الغطرسة الأمريكية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:47 م
الخارجية الإيرانية: العقوبات الجديدة دليل على الغطرسة الأمريكية عباس موسوى
جنيف (رويترز)

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن العقوبات الأمريكية الجديدة التى استهدفت تسعة أشخاص مقربين من الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى، منهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية، علامة على الرؤية الأمريكية المتغطرسة تجاه الشؤون الدولية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، عن عباس موسوى، المتحدث باسم الوزارة قوله "مثل هذه الإجراءات هى فقط دليل على عجز هذا النظام الأمريكى، عن الاستفادة من الآليات الدبلوماسية والمنطقية والذى يمكن تقييمه فى إطار رؤيته المتغطرسة تجاه سائر الدول والقضايا العالمية والدولية".

 

 

 


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الخارجية الايرانية

عباس موسوى

العقوبات الامريكية

العقوبات الامريكية على ايران

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