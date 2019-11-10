أسباب الشعور بألم فى الجانب الأيمن كثيرة أبرزها الفتق وحصوات الكلى

فاطمة ياسر

هناك العديد من الأسباب المؤدية للشعور بألم فى الجانب الأيمن من البطن، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالى، وذلك وفقا لموقع"web med" .

فى حالة التعرض والإصابة بألم شديد لعدة مرات فى الجانب الأيمن يجب عليك أن تعلم أن هذا الجسم يعانى بالفعل من مشكلة ما ويجب البحث عنها وحلها، فهناك العديد من الأسباب أو الأمراض التى توضح حقيقة الشعور والإصابة بألم فى الجانب الأيمن للجسم.

التعرض للإصابة بالتهاب الزائدة الدودية يزيد من شعورك بألم فى الجانب الأيمين من الجسم، وأيضا يشعر المصاب بارتفاع فى حرارة الجسم، والإمساك والإسهال وانتفاخ البطن، والقىء والغثيان، وهنا يحتاج المصاب بأجراء عملية لاستئصال الزائدة الدودية.

تكون الإصابة والشعور بألم فى الجانب الأيمن من البطن أيضا علامة على تراكم الغازات فى البطن، وهذا الأمر يزيد من شعورك بالانتفاخ وألم المعد، وعسر الهضم وهذه الحالة تستعى تناول بعض الأدوية التى تساهم فى التخلص من تراكم الغازات.

قد يكون ألم الجانب الأيمن فى بعض الأحيان علامة على وجود فتق فى الجسم، وهذا الأمر نتيجة لضعف عضلات البطن أو عند حمل أوزان ثقيلة، أو التعرض للإصابة بالإمساك والانتفاخ، ويكون العلاج هو الجراحة.

كما أن الإصابة بحصوات الكلى نتيجة لتراكم المعادن والأملاح داخل الكليتين من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بألم الجانب الأيمن من البطن، وهذا الأمر يتطلب العلاج عن طريق تفتيت الحصوات.