فيديو معلوماتى.. الشتاء على الأبواب.. كيف تحمى طفلك من انخفاض حرارة الجسم؟

كتبت ـ إيناس البنا

مع اقتراب فصل الشتاء، قد يكون طفلك أكثر عرضة لخطر انخفاض حرارة الجسم، وبالتالى المرض بسهولة.

انخفاض حرارة الجسم وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" هو حالة طبية تنجم عن انخفاض مفاجئ وغير متوقع فى درجة حرارة الجسم بسبب التعرض الطويل لدرجات الحرارة الباردة.

ويعتبر الأطفال الرضع ذوى الوزن المنخفض عند الولادة أو الحالة الصحية هم أكثر عرضة لذلك، ولهذا إليك بعض التقنيات التى يمكنك استخدامها فى المنزل لحماية طفلك من انخفاض حرارة الجسم.

ـ خلق بيئة حرارية محايدة فى المنزل بناءً على وزن طفلك وعمره

ـ أن تكون درجة حرارة المكان وفقًا لعدد السعرات الحرارية التى يحتاجها الطفل وهى أقل من 36.5 درجة

ـ توفير الغذاء والطاقة اللازمة لطفلك

ـ نقص وزن الطفل يعنى أنه ليس لديه سعرات حرارية كافية لتنظيم درجة حرارة الجسم

ـ إرضاع الطفل مبكراً لتوفير الطاقة لمحاربة البرد.

ـ تدفئة رأس الطفل

ـ تدفئة الطفل جيدا يعمل على منع تعرضه للتيارات الباردة

ـ أفضل قطعة ملابس تحمى الطفل هى الصوف