عادات صحية مفيدة تضر بصحتك أحيانا.. اعرفها

كتبت إيناس البنا

هل سبق لك أن سمعت أن عاداتك الصحية قد يكون لها بعض الآثار الجانبية على صحتك، قد يبدو الأمر غريبا ولكنه حقيقة.

على الرغم من أن الأمر يتطلب أيامًا وعناء طويل لبناء روتين حول هذه العادات الصحية، إلا أن بعضها قد لا يكون يؤثر سلبًا على صحتك.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" هذه العادات لا يجب حذفها من روتينك اليومي بقدر ما يجب الاعتدال فيها لضمان عدم التأثير سلبا على حياتك، وفيما يلي هذه العادات:

غسل الأسنان بعد كل وجبة



غسل أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة قد يلغى طبقة المينا الطبيعية للأسنان التي تعطي الأسنان لونها، والتى تمثل درعا واقيا من حوله.

شرب 8 أكواب من الماء كل يوم



لا يوجد دليل علمى وراء أن جسمنا يحتاج إلى 8 أكواب من الماء يوميًا، ولكن الحقيقة هي أن الجودة الكلية للمياه هى التى يحتاجها الجسم، أيضا الماء يوجد في الفواكه والخضراوات، لذا فإن الكميات الكبيرة من الماء قد تضر جسمك عكس ما هو متوقع .

قضاء الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية



هل تقضي الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت بحاجة إلى إعادة النظر في قواعد اللياقة ، فليس لمجرد أنك تخطيت التمرين ليوم واحد أو لبضعة أيام ، فهذا يعني قضاء وقت إضافي فى الجيم ، وعلى الرغم من أن التمرين عالي الكثافة مفيد لعملية الأيض، لكن عضلاتك تحتاج إلى بعض الوقت للتعافي، فالإفراط في التدريب قد يعرقل هدف لياقتك، وبالنسبة للنساء فإنه يتداخل في بعض الأحيان مع الدورة الشهرية.

الابتعاد عن السكر واستبداله بالبدائل



يوصى بالتأكيد بتقليل تناول السكر ففي حين أن اختيار هذه العادة بشكل معتدل أمر صحي، إلا أن السكر يساعد أيضًا في بناء مناعتنا ضد العدوى والأمراض، تناول السكر الطبيعي ولكن لا تقضي عليه تمامًا من نظامك.