سوبر كورة
Ads
الجمعة، 01 نوفمبر 2019 09:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

عادات صحية مفيدة تضر بصحتك أحيانا.. اعرفها

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 09:00 ص
عادات صحية مفيدة تضر بصحتك أحيانا.. اعرفها عادات صحية الإكثار منها يضرك
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل سبق لك أن سمعت أن عاداتك الصحية قد يكون لها بعض الآثار الجانبية على صحتك، قد يبدو الأمر غريبا ولكنه حقيقة.

على الرغم من أن الأمر يتطلب أيامًا وعناء طويل لبناء روتين حول هذه العادات الصحية، إلا أن بعضها قد لا يكون يؤثر سلبًا على صحتك.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" هذه العادات لا يجب حذفها من روتينك اليومي بقدر ما يجب الاعتدال فيها لضمان عدم التأثير سلبا على حياتك، وفيما يلي هذه العادات:

غسل الأسنان بعد كل وجبة
 

 غسل أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة قد يلغى طبقة المينا الطبيعية للأسنان التي تعطي الأسنان لونها، والتى تمثل درعا واقيا من حوله.

شرب 8 أكواب من الماء كل يوم
 

لا يوجد دليل علمى وراء أن جسمنا يحتاج إلى 8 أكواب من الماء يوميًا، ولكن  الحقيقة هي أن الجودة الكلية للمياه هى التى يحتاجها الجسم، أيضا الماء يوجد في الفواكه والخضراوات، لذا فإن الكميات الكبيرة من الماء قد تضر جسمك عكس ما هو متوقع .

قضاء الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية
 

هل تقضي الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت بحاجة إلى إعادة النظر في قواعد اللياقة ، فليس لمجرد أنك تخطيت التمرين ليوم واحد أو لبضعة أيام ، فهذا يعني قضاء وقت إضافي فى الجيم ، وعلى الرغم من أن التمرين عالي الكثافة مفيد لعملية الأيض، لكن عضلاتك تحتاج إلى بعض الوقت للتعافي، فالإفراط في التدريب قد يعرقل هدف لياقتك،  وبالنسبة للنساء فإنه يتداخل في بعض الأحيان مع الدورة الشهرية.

الابتعاد عن السكر واستبداله بالبدائل
 

يوصى بالتأكيد بتقليل تناول السكر ففي حين أن اختيار هذه العادة بشكل معتدل أمر صحي، إلا أن السكر يساعد أيضًا في بناء مناعتنا ضد العدوى والأمراض، تناول السكر الطبيعي ولكن لا تقضي عليه تمامًا من نظامك.

 


عادات صحية

التمارين الرياضية

السكر

تفريش الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد الفرنسية تحذر من العاصفة "إيملى" تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة

الأرصاد الفرنسية تحذر من العاصفة "إيملى" تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة

اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى

اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى

"سلم على الشهداء اللى معاك".. جنازة مهيبة لشهيد الواجب فى قنا.. الآلاف يودعون جثمان رئيس مباحث قوص.. الأهالى يهتفون: "لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله"..ويؤكدون: كان حريصا على تطهير المركز من العناصر الإجرامية

"سلم على الشهداء اللى معاك".. جنازة مهيبة لشهيد الواجب فى قنا.. الآلاف يودعون جثمان رئيس مباحث قوص.. الأهالى يهتفون: "لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله"..ويؤكدون: كان حريصا على تطهير المركز من العناصر الإجرامية

فيديو.. النصر للكيماويات الوسيطة.. طاقة أمل وحياة للمنتجات الاستراتيجية بالدولة

فيديو.. النصر للكيماويات الوسيطة.. طاقة أمل وحياة للمنتجات الاستراتيجية بالدولة

تريزيجيه يحذر من خطورة محمد صلاح ويؤكد: سنواجه ليفربول من أجل الفوز

تريزيجيه يحذر من خطورة محمد صلاح ويؤكد: سنواجه ليفربول من أجل الفوز

موجز 1.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بقيمة 515 مليون دولار

موجز 1.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بقيمة 515 مليون دولار

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع

شاهد فى دقيقة.. تعرف على مواصفات أسئلة امتحانات أولى ثانوى لطلاب الدمج

شاهد فى دقيقة.. تعرف على مواصفات أسئلة امتحانات أولى ثانوى لطلاب الدمج

من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35

من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35

طاقم تحكيم نسائى يدير مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

طاقم تحكيم نسائى يدير مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة