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روماتيزم القلب.. كيف تحمى طفلك من مضاعفات المرض؟

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:00 ص
روماتيزم القلب.. كيف تحمى طفلك من مضاعفات المرض؟ احمى طفلك من الأمراض ـ ارشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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روماتيزم القلب يعد من الأمراض التي يصاب بها الكثير من الأطفال، نتيجة للإصابة بميكروب أو فيروس ما تسبب في الإصابة به،  وأشهر الأسباب تكرار الإصابة بالتهاب اللوزتين، وخلال هذا التقرير سنتعرف على المضاعفات الناتجة عن هذا المرض، وذلك وفقا لموقع " seattlechildrens ".

أوضح التقرير، أنه في حالة إهمال علاج روماتيزم القلب فأنت تعرض طفلك للإصابة بمشاكل في صمام القلب والعديد من المضاعفات الأخري التي يجب التعرف عليها.

مضاعفات روماتيزم القلب
مضاعفا روماتيزم القلب

 

بعض الأعراض التي تشير إلي إصابة الطفل بروماتيزم القلب، ومنها التهاب واحتقان الحلق، ويصاحبه ارتفاع في درجة حرارة الطفل لمدة تصل ليومان، وبعد مرور أيام دون تحسن يبدأ الطفل بالشعور بالتهابات في مفصل الركبة، واحمرار شديد في مفاصل الجسم، النهجان الشديد وصعوبة في التنفس، ويصاحب هذا الأمر العرق مع أقل مجهود.

وفي حالة اهمال علاج روماتيزم القلب يتعرض الطفل المصاب به لبعض المضاعفات أهمها تلف صمام القلب، والسكتات الدماغية، وفي بعض الأحيان الوفاة المفاجئة.

اسباب روماتيزم القلب
اسباب روماتيزم القلب

 

ويتم  اكتشاف الاصابة بروماتيزم القلب عن طريق إجراء بعض فحوصات الدم، بالإضافة إلي أخذ عينة من الحلق، مع إجراء أشعة السنية علي الصدر، وإجراء الأشعة المقطعية على القلب.

علاج روماتيزم القلب
علاج روماتيزم القلب

 

ويعتمد علاج روماتيزم القلب،  علي أخذ بعض المضادات الحيوية للقضاء علي الفيروس المسبب للإصابة، وفي حالة تأثر صمام القلب يجب اجراء عملية لاستبداله.

 


روماتيزم القلب

اسباب الاصابة بروماتيزم القلب

اعراض روماتيزم القلب

مضاعفات الاصابة بروماتيزم القلب

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