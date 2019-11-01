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اعرف الفرق بين البروتين النباتي والحيواني وأيهما أفضل لإنقاص وزنك؟

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 10:00 ص
اعرف الفرق بين البروتين النباتي والحيواني وأيهما أفضل لإنقاص وزنك؟ البروتين - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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البروتين هو أهم عنصر في الجسم، وهو موجود في كل خلية ومن المكونات الأساسية فى العظام والعضلات والغضاريف والجلد والدم، حيث إن ما يقرب من 20 % من الجسم يتكون من البروتين، لذا من الضروري الحفاظ على المدخول اليومي من البروتين للبقاء في صحة جيدة، كما أن تناول البروتين أمر بالغ الأهمية عند محاولة إنقاص الوزن وبناء العضلات، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

يستغرق البروتين الكثير من الوقت لهضمه وتبقيه أكثر شدة لفترة أطول، مما يمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية عند إنقاص وزنك.  

يمكن أن يساعدك تناول التوازن الصحيح للبروتين الذي يضم جميع أنواع الأحماض الأمينية على بناء العضلات واستعادة الجسم بشكل أسرع بعد التمرين.

مصادر البروتين
مصادر البروتين

الأحماض الأمينية
 

هناك 20 نوعا مختلفا من الأحماض الأمينية التي تتحد لتشكيل البروتينات، كلما استهلكنا البروتين، يتم تقسيمه إلى أحماض أمينية مفردة ثم يعاد تجميعه لأداء وظائف مختلفة من الجسم، لذلك، لا يهم إذا كنت تحصل على كمية البروتين اليومية من المصادر النباتية أو الحيوانية لأن جميع البروتينات مصنوعة من نفس الوحدات الأساسية.

وبصرف النظر عن المحتوى العالي من البروتين، يتم تعبئة العناصر الغذائية ذات الأساس الأميني بفيتامين B12 ، والذي لا يوجد في البروتين النباتي.

كما إن المواد الغذائية النباتية تحتوي على المغذيات النباتية وبعض المواد المضادة للاكسدة، والتي لا توجد في المنتجات الحيوانية.

المنتجات الحيوانية تحتوي أيضا على الدهون المشبعة ومستويات أعلى من الكوليسترول من مصادر البروتين النباتي.

عندما تحاول بناء العضلات، من المهم الحفاظ على مستوى تناولك للبروتين، حيث يجب أن يستهلك الأشخاص الذين يحاولون بناء العضلات الكمية المثلى من البروتين، هذا يساعد على إصلاح وبناء العضلات بعد ممارسة الرياضة.

يجب أن يستهلك غير النباتيين المزيج الصحيح من كل من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية، هذا سيوفر لجسمك جميع أنواع الأحماض الأمينية، حيث أن استهلاك الكثير من اللحوم المصنعة يمكن أن تكون ضارة لصحتك.

البروتين
البروتين

إذا كنت نباتيًا، فحاول تضمين أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه فى نظامك الغذائى.

مثل الدهون والكربوهيدرات، لا يخزن الجسم البروتين المفرط في الجسم، لذلك من المهم أن تستهلك البروتين في الكمية المناسبة كل يوم، ويحتاج البالغين إلى استهلاك حوالي 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا.

ومن أمثلة البروتين النباتى: البسلة، الجرجير، الكالى، السبانخ، الخرشوف، البروكلى، القرنبيط، العدس، الذرة، الحمص، ومن أمثلة البروتين الحيوانى اللحوم الحمراء والأسماك واللبن ومشتقاته.


مصادر البروتين

البروتين

البروتين النباتى

دايت

انقاص الوزن

رجيم

نظام غذائى

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