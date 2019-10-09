عروض موسيقية وسينمائية فى برنامج شهر أكتوبر للفنون بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية–جاكلين منير

ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية العديد من الأنشطة الفنية خلال شهر أكتوبر، تبدأ يوم الخميس 10 أكتوبر بالعرض المسرحى "البُحيرة" عن رواية الأديب اليابانى ياسونارى كوباتا، دراماتورج شريف حمدي.

وتقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية يوم الجمعة 11 أكتوبر حفل كوكتيل موسيقى صوليست فيولينة، قيادة الفنان خالد الشويخ بالقاعة الكبرى. ويعرض مركز الفنون يوم السبت 12 أكتوبر بث مباشر (HD) لمتروبوليتان أوبرا "توراندوت" لجاكومو بوتشيني.

ويضم البرنامج حفلاً شعريًا للشاعر هشام الجخ يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، أما السبت 19 أكتوبر فيقام حفل ريسيتال بيانو للفنان أمير عوض، وأيضًا عرض مسرحى بعنوان "نوفل" تقدمه فرقة مكتبة الإسكندرية لمسرح الطفل.

ويقدم البرنامج عددًا من الحفلات الموسيقية، منها حفل ثوفانسيس اليونانى وكورال وأوركسترا الحجرة من تأليف سافاس كاراتياس يوم الأحد 20 أكتوبر، وحفل فريق رودريجو دى لا كادينا المكسيكى يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، وحفل فريق سارة مول البلاد المغربى يوم الجمعة 25 أكتوبر.

ويشهد يوم السبت 26 أكتوبر حفلاً موسيقيًا لفريق كايرو ستيبس بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، وبث مباشر HD لمتروبوليتان أوبرا "مانون" لجول ماسينيه. وفى ختام الشهر يقدم المركز يوم الخميس 31 أكتوبر حفل موسيقى لفريق أسود وأبيض.

أما عن عروض سينما الأحد، يقدم مركز الفنون عروضه الخاصة بهذا الشهر تحت عنوان علاقات أسرية، ويبدأ بعرض فيلم "مايكل ودانييل" للمخرج أندريه زاجدانسكي، وهو فيلم ناطق بالتشيكية ومترجم إلى الإنجليزية.

وتعرض سينما الأحد يوم 20 أكتوبر فيلم "العمة من شيكاغو" إخراج أليكوس ساكلاريوس، وهو ناطق باليونانية ومترجم إلى الإنجليزية، ويأتى بالتعاون مع المؤسسة اليونانية للثقافة. أما يوم 27 أكتوبر فيعرض الفيلم الروائى الإماراتى "ظل البحر"، وهو ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية. ويعقب العرض حوار بحضور مخرج الفيلم نواف الجناحي.