تليفزيون سوريا: الاحتلال التركى قصف سدا يوفر المياه لـ2 مليون شخص بالحسكة

كتب سمير حسنى

أفاد مراسل التليفزيون السورى، أن قوات الاحتلال التركى، قصفت سد المنصورة فى محيط مدينة المالكية بريف الحسكة، والذى يوفر مياه الشرب لمليونى شخص.

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السوري.