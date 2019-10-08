سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

3 علامات تدل على كون وظيفتك تسبب ضغطاً نفسياً وقد تصيبك بالمرض.. منها الاكتئاب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:00 ص
3 علامات تدل على كون وظيفتك تسبب ضغطاً نفسياً وقد تصيبك بالمرض.. منها الاكتئاب الاجهاد فى العمل أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الإجهاد من الأشياء الشائعة التى تصيب كثير من الناس بسبب الضغط النفسى الذى يسببه العمل، واستمرار الضغوطات قد تسبب مضاعفات جسدية ونفسية شديدة قد تصيبك بالأمراض إذا بقيت بدون علاج، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات أن وظيفتك قد تصيبك بالمرض.

استمرار الضغط النفسى والاجهاد المرتبط بالعمل لفترة طويلة يزيد من إفراز هرمونات التوتر، التى تسبب على المدى الطويل أعراضاً مختلفة وتشمل:

الاجهاد فى العمل
الاجهاد فى العمل

-أنت تمرض كثيراً
 

في حين أن الجميع يشعرون بالمرض من حين لآخر، إلا إنك باستمرار تعانى من الإرهاق والتعب المستمر، وهذا يدل على ضعف الجهاز المناعي ومن أعراضه توتر العضلات والأعراض الشبيهة بالأنفلونزا وآلام الجسم المتكررة والأرق، وإذا كانت الأنفلونزا الموسمية تصيبك قبل أن تصيب أي شخص آخر، فقد يكون هذا بسبب التوتر والإجهاد الناتج عن العمل.

يقل أدائك فى العمل
 

إذا وجدت نفسك ترتكب أخطاء سخيفة ولاحظت انخفاضًا في أدائك، فقد يكون عملك يمثل خطورة على صحتك، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تشعر أنك ترتكب أخطاء أكثر من المعتاد، فهذا مؤشر على أن عملك يؤثر على قدراتك المعرفية.

-الشعور بالاكتئاب أو القلق
 

بعض الآثار الجانبية لبيئة العمل السامة تشمل انخفاض الدافع، وانخفاض الرغبة في التفوق في العمل وانخفاض الثقة بالنفس وإذا كنت تشعر بالقلق من مجرد التفكير في الذهاب إلى العمل.

 


اعراض الاجهاد فى العمل

الضغوط النفسية فى العمل

اجهاد العمل

اضرار الاجهاد النفسى

اعراض التوتر والقلق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة