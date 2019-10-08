3 علامات تدل على كون وظيفتك تسبب ضغطاً نفسياً وقد تصيبك بالمرض.. منها الاكتئاب

كتبت فاطمة خليل

الإجهاد من الأشياء الشائعة التى تصيب كثير من الناس بسبب الضغط النفسى الذى يسببه العمل، واستمرار الضغوطات قد تسبب مضاعفات جسدية ونفسية شديدة قد تصيبك بالأمراض إذا بقيت بدون علاج، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات أن وظيفتك قد تصيبك بالمرض.

استمرار الضغط النفسى والاجهاد المرتبط بالعمل لفترة طويلة يزيد من إفراز هرمونات التوتر، التى تسبب على المدى الطويل أعراضاً مختلفة وتشمل:



الاجهاد فى العمل

-أنت تمرض كثيراً



في حين أن الجميع يشعرون بالمرض من حين لآخر، إلا إنك باستمرار تعانى من الإرهاق والتعب المستمر، وهذا يدل على ضعف الجهاز المناعي ومن أعراضه توتر العضلات والأعراض الشبيهة بالأنفلونزا وآلام الجسم المتكررة والأرق، وإذا كانت الأنفلونزا الموسمية تصيبك قبل أن تصيب أي شخص آخر، فقد يكون هذا بسبب التوتر والإجهاد الناتج عن العمل.

يقل أدائك فى العمل



إذا وجدت نفسك ترتكب أخطاء سخيفة ولاحظت انخفاضًا في أدائك، فقد يكون عملك يمثل خطورة على صحتك، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تشعر أنك ترتكب أخطاء أكثر من المعتاد، فهذا مؤشر على أن عملك يؤثر على قدراتك المعرفية.

-الشعور بالاكتئاب أو القلق



بعض الآثار الجانبية لبيئة العمل السامة تشمل انخفاض الدافع، وانخفاض الرغبة في التفوق في العمل وانخفاض الثقة بالنفس وإذا كنت تشعر بالقلق من مجرد التفكير في الذهاب إلى العمل.