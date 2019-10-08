صور .. اخلاء مدرسة إبتدائية فى أسوان بسبب طفح الصرف الصحى

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت مدرسة النجار الإبتدائية بالمحاميد التابعة لقرية الحجز قبلى بمركز إدفو بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، إلغاء طابور الصباح بالمدرسة بسبب وجود طفح صرف صحى وسوء حالة دورات المياه داخل المدرسة.

من جانبه، كلف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، للقيام بزيارة ميدانية للمدرسة مع سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب والعاملين بالمدرسة والقضاء على التداعيات الناتجة من سوء حالة شبكة الصرف الصحى سواء داخل أو خارج المدرسة.

وأكد رئيس مدينة إدفو، أنه بعد القيام بالمرور الميدانى على مدرسة النجار الإبتدائية بمرافقة عادل شمندى مدير الإدارة التعليميه بإدفو، أنه تم التعامل الفورى مع الشكوى من خلال إتخاذ الإجراءات الإحترازية بإخلاء المدرسة ونقل طلابها سواء فى مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الإبتدائية إلى مدرسة حامد نادى الإبتدائية المجاورة لها بنفس القرية بمسافة لا تتجاوز 500 متر لعدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور أى أعباء مالية أو مشقة فى التنقل لحين إنهاء مشكلة الصرف الصحى وعودة الطلاب مرة أخرى إلى مدرستهم.

وأشار إلى أنه تم إنتظام طلاب مدرسة النجار فى الدراسة والذين تم تحويلهم منذ صباح اليوم إلى مدرسة حامد نادى منهم عدد 2 فصل لمرحلة رياض الأطفال فى الفترة الصباحية ، بجانب عدد 14 فصل فى المرحلة الإبتدائية خلال الفترة المسائية دون حدوث أى إرتباك فى العملية التعليمية داخل المدرسة.

وأضاف "عامر"، بأنه تم مخاطبة فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان للبدء فى أعمال الصيانة الشاملة لشبكة الصرف الصحى داخل مدرسة النجار الإبتدائية مع الإسراع فى معدلات التنفيذ لعودة الطلاب إلى مدرستهم مرة أخرى فى أقرب وقت ممكن.



التلاميذ داخل الفصل بعد إلغاء الطابور



المدرسة



طفح الصرف الصحى داخل المدرسة



مدرسة النجار