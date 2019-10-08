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شعبة مواد البناء: الحديد يبدأ من 10890 جنيها والأسمنت بـ750

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:00 ص
شعبة مواد البناء: الحديد يبدأ من 10890 جنيها والأسمنت بـ750 صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرار بالأسواق المصرية وذلك بعد أن انخفضت الأسعار خلال الأسبوع الماضى سواء للحديد أو الأسمنت بسبب انخفاض أسعار خام البليت عالميا بمقدار 60 دولارا تقريبا، إضافة إلى تراجع سعر الصرف الدولار عالميا.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجل الطن للمستهلك 11290 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وأضاف أن سعر الحديد اللفائف وصل إلى 10890 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وأشار الزينى فى تصريح لليوم السابع، إلى أن أسعار الأسمنت تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 : 15%، حيث سجل السعر من المصنع 650 : 700 جنيه، فى حين يصل سعره فى الأسواق بحد أقصى 750 جنيهًا، أن الفضل فى انخفاض أسعار الأسمنت بسبب تعظيم الإنتاج المصرى وإنشاء مصانع جديدة أعادت التوازن فى الأسواق.

جدير بالذكر أن شعبة مواد البناء قد أعلنت عن انخفاض أسعار الحديد بمختلف أنواعه بين 400 – 1000 جنيه فى الطن وذلك بحسب المصنع، مشيرة إلى أن أسباب التراجع تأتى بسبب زيادة الانتاج المصرى وانخفاض أسعار المواد الخام عالميا اضافة إلى تراجع أسعار صرف الدولار.

 


اسعار الحديد

اسعار الاسمنت

اخبار اقتصاد

مواد البناء

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