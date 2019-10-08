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بروتوكول شراكة استراتيجية بين البنك الأهلى المصرى وجامعة بنها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:00 م
بروتوكول شراكة استراتيجية بين البنك الأهلى المصرى وجامعة بنها هشام عكاشة خلال توقيع البروتوكول
كتب: أحمد يعقوب

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وقع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بروتوكول تعاون وشراكة استراتيجية بين البنك الأهلي المصري وجامعة بنها، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق ورئيس لجنة تنمية الموارد بجامعة بنها، ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعلاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك.

وأعرب هشام عكاشة، عن سعادته بالتعاون المستمر بين البنك الأهلي المصري وجامعة بنها والذي يعد تأكيدا على دور البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية واهمها القطاعين الصحي والتعليمي، حيث تم الاتفاق على تنفيذ بروتوكول شراكة استراتيجية بين البنك والجامعة، وذلك بمساهمة من البنك الأهلي المصري قدرها 54.5 مليون جنيه، تضاف إلى سابق مساهمات البنك للمستشفى والتي تقدر بــ 19 مليون جنيه ليصبح بذلك إجمالي مساهمات البنك للجامعة مبلغ 73.5 مليون جنيه يتم من خلالها تنفيذ خطه تطوير شاملة للجامعة ومستشفياتها.

وتحدث عكاشة، عن اهتمام البنك بالمساهمة بفاعلية في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية التي بلغت حوالي 6 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، وصل نصيب ملف التعليم منها إلى مليار جنيه تقريبا وملف الصحة إلى مليار و750 مليون جنيه خلال أربع سنوات.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال السعيد، إن جامعة بنها تعد ضمن أفضل خمس جامعات على مستوى مصر وتضم مختلف التخصصات، مضيفا انه تم تخصيص مساحة 92 فدان بمدينة العبور لمواجهة التوسعات المستقبلية للجامعة، علما بأن البروتوكول يتضمن تجهيز معمل مهارات اكلينيكي مركزي، بالإضافة إلى دعم شراء عدد 2 اتوبيس لنقل الطلاب، داعيا كافة مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في دعم الجامعة اسوة بالبنك الأهلي المصري حتى تستطيع القيام بواجبها بأفضل جودة تجاه المرضي المترددين عليها.

وأكد يحيي أبو الفتوح انه تماشيا مع سياسة الدولة في تطبيق منظومة الشمول المالي فقد تم الاتفاق على اتاحة مبنى فرع البنك الأهلي المصري داخل حرم الجامعة وفقاً لخطة التوسعات في فروع البنك، مع توفير جميع الخدمات المصرفية للموظفين والطلبة بالجامعة وهو ما يتوافق مع استراتيجية البنك الطموحة لتدعيم تلك المنظومة.

صورة جماعية لقيادات البنك الاهلى وجامعة بنها

صورة جماعية لقيادات البنك الاهلى وجامعة بنها

 

وأشار الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها إلى أن المستشفيات الجامعية تعد عصب الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية، لما تملكه من خبرات وكفاءات وأساتذة وإمكانيات علمية وعملية، حيث تعد الركيزة الأساسية لتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

هشام عكاشة يتسلم درع جامعة بنها
هشام عكاشة يتسلم درع جامعة بنها

 

وأضافت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك، أن البروتوكول الجديد مع جامعة بنها يتضمن تطوير شامل لمستشفيات الجامعة، إضافة إلى تجهيز معمل مهارات اكلينيكي مركزي يتيح تدريب طلبة الكليات الطبية بالجامعة مع تخصيص مبلغ لشراء اتوبيسين لنقل الطلاب، مشيرة إلى أن البنك الأهلي المصري سبق له المساهمة في تطوير مستشفيات جامعة بنها بشراء جهاز رنين مغناطيسي لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ وتطوير وحدات الرعاية الحرجة، بما اتاح استفادة أكثر من 3000 حالة من استخدام جهاز الرنين وإنقاذ أكثر من 4000 حالة من الحالات التي تحتاج لغرف رعاية مركزة.


البنك الاهلى

جامعة بنها

المسؤولية المجتمعية

تطوير المستشفيات

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