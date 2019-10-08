المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولى: النزاعات التجارية تقوض الاقتصاد العالمى

أ ش أ

قالت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، اليوم الثلاثاء إن النزاعات التجارية الطاحنة تقوض الاقتصاد العالمى.

وأضافت جورجييفا فى أول خطاب لها بعد توليها منصبها، حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم، أن الأبحاث أظهرت تفاقم تأثير النزاعات التجارية، داعية دول العالم إلى التعامل مع هذه القضية عن طريق ضخ الأموال.

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن هناك ضرورة لزيادة الضرائب المفروضة على القضايا التي تمثل تحدياً للاقتصاد العالمي وتغير المناخ، مشيرة إلى أن هناك توقعاً بنمو أكثر تباطؤاً في 90% من العالم خلال العام الجاري 2019.

وقالت المديرة إن التباطؤ الواسع يعني أن النمو خلال العام الجاري سينخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية العِقد الجاري، موضحة أن "نمو التجارة العالمية في حالة توقف تام تقريباً" وأنه من الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0,8% بحلول عام 2020.

وحذرت جورجييفا من آثار الحرب التجارية اقتصادياً أو تقويض الثقة قائلة إن "الثقة من الصعب أن يُعاد بناؤها".