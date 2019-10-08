الكسب غير المشروع يستعجل تقارير الخبراء حول استغلال قيادات الإخوان لنفوذهم

كتب - إبراهيم قاسم

استعجل جهاز الكسب غير المشروع، تقارير خبراء وزارة العدل المنتدبة لفحص ثروات القيادات الإخوانية التى تولت مناصب تتفيذية فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك فى اطار انجاز القضايا المتعلقة بالشق المالى لقيادات الجماعة، واستغلال النفوذ.

ويواجه أكثر من 32 عنصر إخوانى تولوا مناصب تشريعية وتنفيذية وقضائية فى حكم الرئيس المعزول محمد مرسى تهمة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وذلك بعدما كشفت التقارير الرقابية الأولية وجود شبهة تضخم فى ثروة المتهمين من أصل 56 قيادة تم فحص ثرواتهم خلال الفترة الماضية.

وقررت هيئات الفحص والتحقيق التى تباشر تحقيقاتها بالجهاز فى تلك القضايا مخاطبة خبراء العدل بسرعة الانتهاء من فحص ثروات المتهمين ووصل عدد التقارير المرسلة للجهاز حتى الآن نحو 30 تقريرا.