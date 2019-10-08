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الانتهاء من مناظرة جثة "شاب الطالبية" وبدأ التحقيق مع المتهم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:16 م
الانتهاء من مناظرة جثة "شاب الطالبية" وبدأ التحقيق مع المتهم ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تباشر النيابة العامة فى جنوب الجيزة، التحقيق مع عامل لاتهامه بقتل شاب بالطالبية، بسبب خلافات سابقة بينهما، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل، وواجهته بالتحريات.
 
وناظر فريق من النيابة جثة المجنى عليه، وتبين أنها لشاب فى العقد الثالث من عمره، ومصاب بعدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسده، وعليه أصدرت قرارها بالتشريح.
 
تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مصاب بعدة طعنات، أسفرت عن مقتله، بعد نقله إلى المستشفى، وأن عامل وراء ارتكاب الجريمة.
 
كشفت تحريات رجال المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه والمتهم، دفعت الأخير لاتخاذ قرار بالتخلص منه، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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