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مرشح ديمقراطى يرفض مقترح عزل ترامب: علينا رؤية كافة الأدلة أولاً

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:48 م
مرشح ديمقراطى يرفض مقترح عزل ترامب: علينا رؤية كافة الأدلة أولاً الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: نهال طارق

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رفض المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية كوري بوكر التسرع فى إصدار أحكام بشأن اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بارتكاب تجاوزات تستوجب عزله، قائلاً فى تصريحات لشبكة سى إن إن، الاثنين إن الأمر يتطلب رؤية كافة الأدلة أولاً.

 

جاءت تصريحات السيناتور الامريكي "كوبر بوكر" عند سؤاله عن رأيه في الدعاوي التي تطالب لاقالة الرئبي الامريكي "دونالد ترامب" حي رد بقوله إنه أمر لا يجوز التسرع في اتخاذ القرارات بشأنه و يجب التعامل مع الامر بقدر من الحيادية.

وأضاف أنه يريد دراسة أسباب إقامة هذه الدعوى و الدعائم التي ترتكز عليها في المقام الأول قبل إصدار أحكام او البدء في أي إجراء خاصة أن خطوة مثل هذه ستؤدى إلى محاكمة في مجلس الشيوخ.

 

وفي نفس السياق، دعمت "ايمي كلوبشار" سيناتور عن ولاية مينيسوتا (التي كانت تعمل كمدعي عام سابق) فكرة "بوكر" بشأن دراسة الوضع جيدا و اتخاذ كافة الأدلة في الاعتبار أولا.=

من جهة آخرى، دافع بوكر عن منافسه في سباق ترشيحات الحزب الديموقراطي جو بايدن، مؤكداً أنه "رجل دولة، وكان له دور كبير فى خدمة البلاد خلال عمله كنائب للرئيس باراك أوباما"، وذلك فى إشارة إلى الانتقادات التى يواجهها بايدن بسبب قضايا فساد تتعلق بابنه خلال عمل الأخير فى أوكرانيا.

وتابع "بوكر": أتعامل مع الأمر ليس بصفته السياسية ولكن كمواطن امريكي يري بايدن رمزا من رموز الدولة".

 

وطالب "بوكر" الرئيس ترامب بعدم التسرع في إطلاق الاحكام المسبقة على بايدن وابنه وأكد ضرورة تحري الدقة قبل توجيه أي اتهام .

 


ترامب

انتخابات الرئاسة الامريكية

جو بايدن

امريكا

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